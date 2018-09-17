بعد طرد السفير... حنان عشراوي: واشنطن تبتز الفلسطينيين بـ"إجراء انتقامي"

أشارت وكالة "رويترز" إلى قول زملط، أمس الأحد 16 سبتمبر / أيلول، إن عائلته غادرت الولايات المتحدة بعد إبلاغها بأن تأشيرات أفرادها ستصبح غير سارية عند إغلاق مكتب البعثة الشهر المقبل، رغم أنه كان من المقرر أن تستمر تلك التأشيرات سارية حتى عام 2020.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إن مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية سيتم إغلاقه، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم ترد على طلب تعقيب، بهذه الشأن، بينما انتقدت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الإدارة الأمريكية ووصفت ما حدث بـ"الإجراء الانتقامي"، مشيرة إلى أن الهدف منه هو الضغط على الفلسطينيين وابتزازهم إلى مستوى جديد.

وأعلنت القيادة الفلسطينية، مقاطعة جهود السلام عقب اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وقررت واشنطن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الشهر الماضي.