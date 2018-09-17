الكشف عن تفاصيل "خطة" دبرتها مصر والسعودية والإمارات ضد قطر (فيديو)

كشف ستيف بانون، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الاستراتيجية سابقا، خطة مصر والسعودية والإمارات، ضد قطر في عام 2017.

وأعاد عدد من رواد التواصل الاجتماعى تداول فيديو لستيف بانون، خلال جلسة له في أحد المعاهد البحثية الأمريكية، والذي كان أيضا ضمن الوفد الأمريكي في القمة، قائلا إنه كان مطلعا على الخطة التي دبرتها الإمارات ومصر والسعودية ضد دولة قطر، قبيل بدء الأزمة الخليجية، وتحديدا خلال القمة الإسلامية — الأمريكية بالرياض في مايو/أيار 2017، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

وأضاف: "كان ينظر إلى القمة الإسلامية في الرياض على أنها فرصة للاستيلاء على قطر عوضا عن حل الأزمة"، مبينا أنه "كان ينبغي محاسبة قطر على دعمها للإخوان وحماس وعلاقتها بتركيا وإيران"، على حد قوله.

وتابع قائلا: "بالنظر إلى الأشخاص الذين كانوا بجانبنا خلال القمة، وعلى الرغم من كوني لست خبيرا في العلاقات الخارجية، لكنني أدركت حينها أن الإمارات ومصر والسعودية كانت لديها خطة محكمة ضد قطر".

ويأتي كلام كبير مستشاري ترامب السابق في حين تستمر فصول أقوى أزمة تعصف بالخليج العربي منذ 5 يونيو/حزيران 2017، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر بريا وبحريا وجويا، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلا، وشددت على أنها "تواجه حملة من الأكاذيب والافتراءات تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني والتنازل عن سيادتها".