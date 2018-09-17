عودة أكثر من 130 لاجئا سوريا من لبنان إلى ديارهم خلال يوم

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم الاثنين 17 أيلول/سبتمبر، أن 130 مواطنا سوريا، عادوا إلى ديارهم من الجمهورية اللبنانية خلال يوم واحد.