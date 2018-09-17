عودة أكثر من 130 لاجئا سوريا من لبنان إلى ديارهم خلال يوم

موسكو- سبوتنيك. وقال المركز في نشرته الإعلامية اليومية: "خلال الـ24 الساعة الماضية عاد إلى سوريا عبر معبر "جديدة يابوس" وتل كلخ 132 لاجئا (39 امرأة و68 طفلا)".
وأكد المركز أنه لم يخرج أحد من منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.
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