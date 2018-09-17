السعودية تتخذ قرارا لأول مرة تجاه المعتمرين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الأحد، أنها اتخذت قرارا، لأول مرة، تجاه المعتمرين.

وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة عبد العزيز وزان، إنه سيتم، وللمرة الأولى، السماح للمعتمرين بزيارة مدن ومعالم السعودية الأثرية، في حال حصل المعتمر على برنامج سياحي قبل القدوم إلى السعودية، وذلك وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية.

© REUTERS / Faisal Al Nasser قرار من السعودية بشأن العمرة

وأضاف أن "برامج العمرة والزيارة تشهد في عامنا هذا نقلة نوعية بتمكين المعتمرين والزوار من خارج المملكة من زيارة أي مدينة سعودية خلال فترة تأشيرة العمرة، البالغة 30 يوما، يخصص منها 15 يوما لزيارة الحرمين الشريفين".

وبيّن وزان أن "القادم للعمرة يمكنه أن يحظى بوقت إقامة أطول على الأراضي السعودية، في حال تقدمت شركات العمرة بطلب وقت إضافي ضمن البرنامج الخاص بالمعتمر"، مرجحا أن يتجاوز عدد المعتمرين هذا العام 8 ملايين و500 ألف حتى نهاية شوال القادم، بعد أن تجاوز العدد 7 ملايين العام الماضي.

وبدأت السعودية بتطوير قطاع السياحة، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرة للزوار في إطار رؤية المملكة 2030، الهادفة بشكل أساسي لتنويع الدخل القومي وعدم الاعتماد فقط على عائدات النفط.