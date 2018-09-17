صور... بدء التطبيق العملي لـ"درع الوقاية2" بين السعودية وأمريكا

دخل التمرين العسكري الأمريكي السعودي المشترك "درع الوقاية 2" مرحلة التطبيق العملي، حيث بدأ تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية.

ويأتي التطبيق العملي بعد الانتهاء من المرحلة النظرية بنجاح، بهدف التعامل مع الأزمات الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتجري التمرينات بمشاركة القوات الأمريكية وجميع أفرع القوات المسلحة والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية بالإضافة إلى وزارة الصحة والدفاع المدني السعودي والهلال الأحمر، وعدد من المراقبين من وزارة الحرس الوطني في البلاد.

ومع بدء المرحلة العملية تلقي مركز العمليات بلاغا افتراضيا يفيد بـ"وجود عامل تلوث نتيجة أحد الأعمال المعادية حيث يتم رفع حالة الاستعداد والإنذار بوجود خطر ثم ترسل فرق الاستطلاع والكشف للمنطقة الملوثة بعد ارتداء لباس الوقاية ضد أسلحة الدمار الشامل لإجراء مسح شامل لمنطقة التلوث بالأجهزة المخصصة للكشف ثم يتم نقل الجرحى والمصابين إلى منطقة التطهير بالتعاون مع الجهات المساندة، وذلك لتطهير المصابين من عوامل التلوث ونقلهم إلى المستشفيات الميدانية الخاصة.

يذكر أن المشاركين أبدوا أعلى درجات التميز في التنفيذ والأداء الذي يحاكي الواقع لاكتساب المزيد من الخبرة وصقل المهارة للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد" للقوات المسلحة السعودية.