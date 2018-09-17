"مصر للطيران" تشارك في "الأكو"... وتستضيف جمعية الاتحاد العربي للنقل الجوي

شاركت "مصر للطيران" في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 82 للاتحاد العربي للنقل الجوي (الأكو)، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، الأسبوع الماضي، واستضافته الخطوط الملكية الأردنية، بحضور رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران العربية الأعضاء في اللجنة التنفيذية.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للطيران" القابضة وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي "الأكو"، إن مشاركة "مصر للطيران" في كافة الاجتماعات والأحداث الهامة التي تعقدها المنظمات الدولية والإقليمية، يأتي انطلاقا من دورها كعضو فعال ومؤثر في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأيضا لتوثيق أواصر التعاون مع شركات الطيران العربية الأعضاء بالاتحاد.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou "مصر للطيران" تصدر بيانا بشأن انفجار إطارات إحدى طائراتها أثناء الهبوط

وأضاف عادل، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه: "الاجتماع تناول مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، والمستجدات التي تخص حركة النقل الجوي على مستوى العالم العربي، وأهمها قرار الإيكاو العالمي لخفض الانبعاثات على الرحلات الدولية للنقل الجوي، ومتابعة التعاون بين الأكو وشركات الطيران الأعضاء لتقديم خطة الانبعاثات الخاصة بشركات الطيران لسلطات الطيران مع نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري، ومناقشة قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المنافسة بين شركات الطيران الأوروبية وغير الأوروبية".

وتابع: "ناقشنا أيضا القرار الذي يخص حقوق وتعويضات الركاب في حال إلغاء الرحلات أو تأخرها، وقانون GDPR الخاص بحماية البيانات، كما تم الاتفاق علي التعديلات التي تم إضافتها علي معاهدة تونس لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على أنشطة ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربي وغيرها".

وأوضح أنه تمت مناقشة زيادة أوجه التعاون المشترك بين شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد في المجالات المختلفة، والتي تعود بالنفع على شركات الطيران العربية و الركاب على حد سواء، ومنها السلامة الجوية وأمن الطيران، وأخيرا مناقشة التوقعات المستقبلية لتطور صناعة النقل الجوي في المنطقة العربية، واتجاهات حركة الركاب ومعدلات النمو مقارنة بباقي مناطق العالم.

واختتمت اللجنة أعمالها بتوجيه دعوة من الطيار أحمد عادل إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لحضور أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 83 والجمعية العامة رقم 51 للاتحاد العربي للنقل الجوي، التي تستضيفها مصر للطيران في الفترة من 5-7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 في القاهرة.