صحيفة تكشف عن تهديد ابن سلمان الذي أعاد "الصفقة العسكرية"

كشفت مجلة "لوبوان" الفرنسية عن تفاصيل للمرة الأولى بشأن صفقة بيع إسبانيا القنابل الدقيقة للسعودية، مؤكدة أن الرياض هددت مدريد تهديدا صريحا، مما دفع الأخيرة العدول عن تعليق الصفقة.

واستعرضت المجلة الفرنسية، في تقرير لها، الحرب في اليمن، وعدد من الضربات التي نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن والتي استهدفت المدنيين، كما أشارت إلى مبيعات الأسلحة وتحديدا الصفقة الأخيرة مع إسبانيا.

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files إسبانيا تسلم السعودية 400 قنبلة بعد قرار وقف تسليمها

وأضاف التقرير: "تحملت إسبانيا المسؤولية بعد مأساة حافلة صعدة، وقررت إلغاء بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر، بمبلغ 9.2 مليون يورو للسعودية. وردا على ذلك، هدد ولي العهد السعودي، بإلغاء عقد أكبر بكثير وهو عقد بناء خمس فرقاطات للجيش السعودي بقيمة ملياري يورو تقريبا، كانت قد حصلت عليه شركة نافانتيا الحكومية للصناعات الحربية، ويبدو أن رسالة التهديد قد وصلت الى مدريد التي تراجعت عن قرارها لإنقاذ مصالحها الاقتصادية"، حسب المجلة.

في هذه الأثناء، دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن قرار حكومته تنفيذ التزامها وتوريد 400 قنبلة موجهة عالية الدقة تعمل بالليزر للسعودية.

وقال سانشيز لقناة "لا سيكستا": "الوضع كان معقدا للغاية. المعضلة التي واجهتها الحكومة كانت إما قطع علاقاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع السعودية، أو تنفيذ عقد وقعته الحكومة السابقة معها". وتابع: "الحكومة كانت ستخاطر بخلق صورة تفيد بأنها تعيد النظر بكامل علاقتها بالسعودية حال عدم تسليم القنابل".

وأكدت إسبانيا الخميس الماضي، التزامها بتوريد الـ400 قنبلة للرياض، بعد أن علقت الصفقة مطلع الشهر، نتيجة مخاوف من استخدامها في الغارات على اليمن التي تشنها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، التي تواجه اتهامات كثيرة بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.