"أنصار الله" تعلن قصف غرفة عمليات للتحالف العربي

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الاثنين، تنفيذ هجوم جوي على قوات التحالف العربي والقوات الحكومية المشتركة في الساحل الغربي لليمن.

في السياق ذاته، أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين 17 سبتمبر/أيلول، عن إطلاقها صاروخا باليستيا على تجمع لقوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed القوات الحكومية تقتل 6 من "أنصار الله" شرق صنعاء

ونقلت قناة " المسيرة " التابعة لـ " أنصار الله " عن مصدر عسكري تأكيده أنه تم إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى على تجمعات لقوات التحالف والقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" أنهم نفذوا هجوما نوعيا، على مواقع الجيش اليمني في مديرية حيفان جنوب تعز، انتهى بالسيطرة الكاملة على عدد من التباب في منطقة المفاليس.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري الذي تقوده، منذ آذار/مارس 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.