"أنصار الله" تعلن قصف غرفة عمليات للتحالف العربي

في السياق ذاته، أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين 17 سبتمبر/أيلول، عن إطلاقها صاروخا باليستيا على تجمع لقوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن.
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" أنهم نفذوا هجوما نوعيا، على مواقع الجيش اليمني في مديرية حيفان جنوب تعز، انتهى بالسيطرة الكاملة على عدد من التباب في منطقة المفاليس.
ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري الذي تقوده، منذ آذار/مارس 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
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