طليقة الوليد بن طلال تتزوج من سابع أغنى رجل بالإمارات (صور)

شغلت السعودية أميرة الطويل، طليقة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعدما تم تداول دعوة لحفل زفافها على سابع أغنى رجل في الإمارات.

وتزوجت أميرة الطويل، من الملياردير الإماراتي، خليفة بن بطي المهيري، الذي يعتبر سابع أغنى رجل في الإمارات، وتقدر ثروته بـ1.8 مليار دولار، في حفل زفاف أقيم بفندق جورج الخامس في فرنسا، يوم التاسع من الشهر الجاري.

واشتهرت أميرة الطويل، بكونها الزوجة الرابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال، التي رافقته في معظم المناسبات ورحلاته الاجتماعية والإنسانية والثقافية وحتى الاقتصادية حول العالم، ومنها رحلته الشهيرة إلى اليمن عام 2005، والتي تبرع الوليد بن طلال حينها ببناء مدينة سكنية جديدة لأهالي قرية الظفير المنكوبة بصنعاء، إثر تعرضها لانهيار صخري كبير ومدمر تسبب في سحق وخراب عشرات المنازل.

أميرة الطويل طليقة الوليد بن طـلال

تتزوّج من ملياردير إماراتي!!

_ مبروك يا أميرة الله يوفقك♥️🙄 pic.twitter.com/WfphpOnPZj — سُـميّة (@Sumaya_1411) September 14, 2018

يشار أن أميرة الطويل (34 عاما) هي خريجة جامعة نيو هافين، وتحمل شهادة في إدارة الأعمال، وتقدّر ثروتها بنحو 18 مليون دولار أمريكي.

ومنذ ارتباطها بالأمير الوليد بن طلال، سعت إلى دعم البرامج والمشاريع التي تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر والإغاثة في حالات الكوارث وتعزيز الحوار بين الأديان، بالإضافة الى تمكين المرأة، ودعم الكوادر الشبابية. واحتلت المركز الرابع في قائمة أقوى 100 شخصية نسائية عربية لعام 2012 التي تصدر عن مجلة "CEO Middle East".