مئات النازحين العراقيين يعودون إلى بيوتهم

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الاثنين، عن عودة 376 نازحا عراقيا إلى البلاد، قادمين من مخيم الهول بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

بغداد-سبوتنيك. قال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، في بيان، إن "النازحين تم إيواؤهم في مخيمات الجدعة جنوبي نينوى"، مبينا أنه "تمت إعادتهم من الجمهورية العربية السورية بعد التدقيق الأمني وعبر منفذ الفاو بناحية سنوني والتي

تعد الرابطة الحدودية بين سوريا والعراق".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye "نزوح عكسي"... الأمم المتحدة تسلط الضوء على الوضع في العراق

وكان الآلاف من سكان نينوى شمالي العراق وخاصة في القرى الواقعة قرب الحدود السورية قد نزحوا إلى مخيم الهول (بمحافظة الحسكة شرقي سوريا) مع اندلاع المعارك بين القوات العراقية وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).

وتشير تقارير السلطات العراقية إلى أن عدد النازحين الإجمالي في عموم مدن البلاد يقدّر بخمسة ملايين عراقي، يضاف إليهم نحو مليون آخرين هاجروا إلى دول مجاورة وأوروبا خلال السنوات التي أعقبت احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي لمحافظات عدة من البلاد عام 2014.

وبحسب تصريحات سابقة لوزارة الهجرة العراقية، فإن نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون نازح عادوا إلى مدنهم، وما زال أكثر من مليون في مخيمات كبيرة داخل العراق، وهناك نحو نصف مليون يقيمون في منازل مستأجرة، بينما يتردد غالبية من هاجروا إلى تركيا

والأردن ودول أوروبية مختلفة في العودة، خاصة أبناء المكون المسيحي منهم.