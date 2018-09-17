مصدر يكشف عن زيارة رئاسية "سرية" إلى الخرطوم

كشفت مصادر مطلعة في القصر الجمهوري بالسودان، اليوم الاثنين 17 سبتمبر/أيلول، عن زيارة رئاسية "سرية" إلى الخرطوم.

الخرطوم — سبوتنيك. كشف مصدر مطلع بالقصر الجمهوري في السودان، أن رئيس أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، زار العاصمة الخرطوم لساعات قليلة، ظهر يوم أمس الأحد 16 سبتمبر/أيلول، وكان في استقباله، وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، من دون أن تعلن الوكالة الرسمية عن عملية الاستقبال.

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وقال المصدر بالقصر الجمهوري في تصريح خاص، لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس أفريقيا الوسطى، زار الخرطوم، يوم امس الأحد، وكان في استقباله وزير الخارجية، الدرديري محمد احمد".

ولم يبين المصدر، للوكالة الروسية أية تفاصيل عن لقاء جمع رئيس أفريقيا الوسطى مع الرئيس السوداني، عمر البشير، أو أية تفاصيل أخرى توضح الأهداف من الزيارة.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا صحفيا، في الخامس من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، كشفت فيه الحكومة السودانية، بأنها استضافت جلسة مفاوضات بين المجموعات المسلحة، بالخرطوم، وذلك بمبادرة من دولة روسيا الاتحادية، وأشرف عليها الرئيس السوداني البشير.

وأكدت وزارة الخارجية حسب البيان، أن المفاوضات بين المجموعات المسلحة، اختتمت بتوقيع مذكرة تفاهم بينها، بإنشاء إطار مشترك للسلام وباسم (تجمع أفريقيا الوسطى).