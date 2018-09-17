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15:26 17 سبتمبر/ أيلول 2018
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    البرلمان العراقي

    الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب بمنصب رئيس الجمهورية العراقية

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    كشف النائب في البرلمان العراقي السابق والقيادي في حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، شوان داوودي، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب بمنصب رئيس الجمهورية خلال لقاء جمع قياديين من الحزبين الكرديين أمس.

    وقال داوودي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد أن حصل على منصب نائب رئيس البرلمان جاء ليطالب بمنصب رئيس الجمهورية، رغم إننا لم ننافس الديمقراطي على هذا المنصب ودعمنا مرشحه"، لافتا إلى أن طلب الديمقراطي قدم خلال لقاء جرى أمس بين قياديين من الحزبين الكرديين الرئيسيين.

    الكوفة، العراق 1 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS /
    صحيفة: 4 أسماء مرشحة لرئاسة العراق
    وتابع: "نحن في الاتحاد الوطني نعتبر منصب رئيس الجمهورية استحقاقا لنا، وسندرس موقف الحزب الديمقراطي في اجتماع المكتب السياسي والهيئة القيادية لحزب الاتحاد".

    وبشأن مرشح حزب الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية، أوضح داوودي: "قيادة حزب الاتحاد ستجتمع مساء اليوم لمناقشة هذا الموضوع، لدينا مجموعة اسماء مرشحة للمنصب هي ملا بختيار، رئيس دائرة المكتب السياسي لحزب الاتحاد، ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم والقياديان في الحزب محمد صابر ولطيف رشيد".

    وأضاف: "هناك نقاشات أيضا مع برهم صالح وكيفية اعادته لحزب الاتحاد وترشيحه"، لافتا إلى أن مرشح حزب الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية سيكون جاهزا قبل جلسة البرلمان المقبلة.

    وتشير تسريبات إلى أن برهم صالح إذا وافق على العودة إلى حزبه القديم فإنه الأوفر حظا لتولي منصب رئاسة الجمهورية، ويرأس صالح حاليا حزب التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة بعد انشقاقه عن حزب الاتحاد الوطني بوقت سابق.

    ويسير الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق منذ عام 2005 على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني ومنصب رئيس الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي.

    وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس، أن "الثلاثاء القادم سيكون موعدا لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, الحزب الديموقراطي الكردستاني, البرلمان العراقي, محمد الحلبوسي, فؤاد معصوم, العراق
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