"هناك أمر جلل"... مصدر في "أنصار الله" يعلق على "تعيين خليفة للحوثي"

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، اختار خليفة له في حال مقتله.

وقالت المصادر إن الحوثي "اختار عمه عبد الكريم الحوثي خليفة له في حال موته أو مقتله، وفوضه إدارة أغلب شؤون الجماعة في صنعاء وبقية المحافظات، مع الإبقاء على هامش بسيط لابن عمه محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا، وشقيقه عبد الخالق الحوثي"، وفق الصحيفة.

© AP Photo / Hani Mohammed "الحوثي" يطلق صاروخا على السعودية

وردا على ذلك، وصف مصدر في الجماعة "ما نشرته الصحيفة التابعة للتحالف لا يستحق الرد لأنها مهاترات وأكاذيب يختلقها إعلام التحالف بين فترة وأخرى لصرف الأنظار عن الجرائم التي يرتكبها طيرانه بحق المدنيين والأطفال في اليمن".

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أنه "ليس كل ما ينشره إعلام التحالف يستحق الرد، فقد تعودنا خلال السنوات السابقة على تلك الحملات المسمومة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الداخل بعد أن فشلوا في السنوات الأربع من الحرب في تحقيق انتصارات على الأرض، ووجهت لهم الكثير من الانتقادات الدولية فيما يختص بحقوق الإنسان وعمليات الحصار والتجويع للشعب اليمني".

ولفت المصدر إلى أن "التحالف عندما ينشر تلك الأخبار في صحفه، نعلم جيدا أن هناك أمرا جللا يريدون التغطية عليه، ومع طول فترة التعامل أصبحنا لا نولي تلك الأخبار المدسوسة أي اهتمام ولا نرد عليها".