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16:56 17 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الجيش المصري

    مصر تواصل تدريبات النجم الساطع 2018 في قاعدة محمد نجيب العسكرية

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    العالم العربي
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    تواصلت، اليوم الاثنين، تدريبات "النجم الساطع 2018"، في قاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية، ومناطق التدريب القتالي للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية، التي تجري في الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر/ أيلول 2018.

    وحسب بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن التدريبات تجري بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا و(16) دولة أخرى بصفة مراقب.

    الجيش المصري
    Nmisr.com
    انطلاق تدريبات النجم الساطع المصرية الأمريكية
    وقال البيان "استمرت القوات المشاركة في تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك بري/ جوي شمل العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات".

    وشملت التدريبات أيضا، حسب المتحدث، "التدريب على صنع واتخاذ القرار في أزمنة قياسية، مع فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمواجهة المتغيرات المفاجئة والطارئة، أثناء إدارة العمليات على أرض الواقع، والذي أظهر مدى ما يتمتع بها المقاتلون من مختلف الدول من قدرة على التعاون لتنفيذ عمل جماعي مشترك لمواجهة أية عدائيات محتملة".

    ونفذت عناصر من القوات البحرية تدريبات مشتركة شملت مكافحة التهديدات غير النمطية التي قد تتعرض لها الوحدات البحرية، وتنفيذ تمارين مواصلات إشارية نهارا وليلا، كذلك التدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتبادل طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية المختلفة وتنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار.

    كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأعيرة، أظهر الدقة والكفاءة في إصابة الأهداف، كما شمل التدريب أعمال البحث عن واكتشاف الغواصات والدفاع عن الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية، باستخدام وسائل وأسلحة الدفاع الجوي.

    وفي نفس السياق، شاركت عناصر من القوات الخاصة البحرية في تنفيذ تدريبات على اقتحام السفن المشتبه بها، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وتقديم الدعم والإخلاء الطبي للمصابين، وكذلك التدريب على طرق مكافحة الألغام البحرية بواسطة صائدات الألغام، وأعمال النسف والتدمير تحت الماء وتنفيذ غطس تدريبي مشترك لمسح منطقة بالبحر، والتدريب العملي على تحييد الألغام بمختلف أنواعها.

    واستمرت عناصر القوات الجوية المشاركة في تنفيذ الطلعات الجوية المشتركة والتدريب على أعمال القتال الجوي للدفاع والهجوم على هدف حيوي، والتزود بالوقود في الجو، وتقديم المعاونة الجوية للقوات البرية لاستكمال تنفيذ كافة المهام، ما يؤكد الكفاءة القتالية العالية والتنسيق، والتفاهم الجيد بين الطيارين والأطقم الفنية والتخصصية، لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية لإدارة عمليات جوية مشتركة.

    وتواصل عناصر القوات الخاصة التدريب على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية، وتطهيرها وإعادة الحياة إلى طبيعتها بالتعاون بين القوات الجوية وقوات الصاعقة والمظلات، حيث نفذت تدريبات مشتركة على مكافحة الإرهاب، واقتحام المبانى والمنشأت وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة.

    كما يجري الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية للعناصر الميكانيكية والمدرعة، المشاركة من مختلف الدول، ما يعكس التنظيم والتعاون الجيد لتحقيق الأهداف التدريبية لمناورات النجم الساطع 2018.

    وتواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية، بالتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة في التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية، وتوفير مساعدات التدريب وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتنفيذ الأنشطة المخططة، وتسهيل مطالب القوات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب، الذي يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة.

    انظر أيضا:

    انطلاق تدريبات النجم الساطع المصرية الأمريكية
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    مناورات النجم الساطع, الجيش المصري, أخبار مصر, مناورات, مصر
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