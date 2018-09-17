الأردن يعلن بدء خطوات "توجيهات أمير قطر"

بدأ، اليوم الاثنين، التعاقد مع الأردنيين من طالبي التوظيف عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العمل القطرية الشهر الماضي.

وبدأت الجهات القطرية المختصة بالاتصال مع الأردنيين الذين تمت الموافقة على طلباتهم، حسبما نقلت صحيفة "لوسيل" عن أمين عام وزارة العمل الأردنية هاني خليفات، الذي أضاف أن المواطنين الذين تم التعاقد معهم سيتم شطبهم من المنصة الإلكترونية لفتح المجال أمام الآخرين.

© Sputnik . Ilya Pitalev الأردن وإيطاليا يوقعان اتفاقية تعاون عسكري مشتركة لمكافحة الإرهاب

وأشار خليفات إلى أن الوزارة لن تعلن أي قوائم لأن دورها توفير المعلومات لطالبي التوظيف، موضحة أن العلاقة ستكون مباشرة بين الجانبين صاحب العمل والمرشح للتوظيف.

وأرسلت الحكومة القطرية قوائم لطالبي التوظيف الذين تم قبولهم والتعاقد معهم لإزالة أسمائهم من المنصة، وحول التخصصات المطلوبة للوظائف، قال خليفات إنها تشمل القطاع الطبي بجميع تخصصاته، المالي والمصرفي، المقاولات والإنشاءات، التعليمي، السياحة والفندقة، ونظم المعلومات.

يذكر أن دولة قطر كانت قد أعلنت في 13 يونيو/ حزيران الماضي عن حزمة من الاستثمارات بالمملكة بقيمة نصف مليار دولار، ومبادرة لتوفير عشرة آلاف فرصة عمل لديها للأردنيين لدعم اقتصاد بلادهم المتأزم.