الأردن يعلن بدء خطوات "توجيهات أمير قطر"

وبدأت الجهات القطرية المختصة بالاتصال مع الأردنيين الذين تمت الموافقة على طلباتهم، حسبما نقلت صحيفة "لوسيل" عن أمين عام وزارة العمل الأردنية هاني خليفات، الذي أضاف أن المواطنين الذين تم التعاقد معهم سيتم شطبهم من المنصة الإلكترونية لفتح المجال أمام الآخرين.
وأرسلت الحكومة القطرية قوائم لطالبي التوظيف الذين تم قبولهم والتعاقد معهم لإزالة أسمائهم من المنصة، وحول التخصصات المطلوبة للوظائف، قال خليفات إنها تشمل القطاع الطبي بجميع تخصصاته، المالي والمصرفي، المقاولات والإنشاءات، التعليمي، السياحة والفندقة، ونظم المعلومات.
يذكر أن دولة قطر كانت قد أعلنت في 13 يونيو/ حزيران الماضي عن حزمة من الاستثمارات بالمملكة بقيمة نصف مليار دولار، ومبادرة لتوفير عشرة آلاف فرصة عمل لديها للأردنيين لدعم اقتصاد بلادهم المتأزم.
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