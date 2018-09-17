عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" يدعو لقطع كل أشكال العلاقة مع إسرائيل

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية"، واصل أبو يوسف، إن طرد واشنطن للسفير الفلسطيني هو "حرب مفتوحة تخوضها أمريكا ضد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في إطار ما يسمى بصفقة القرن لكسر إرادة الشعب الفلسطيني".

وأوضح أبو يوسف، في حديثه لـ"سبوتنيك" حول طرد السفير الفلسطيني حسام زملط من الولايات المتحدة الأمريكية، أنه "يجب قطع كل أشكال العلاقة مع إسرائيل سواء اقتصادية أو غيرها، تنفيذا لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني"، مشيرا إلى نية عقد مجلس مركزي فلسطيني لاتخاذ جملة من القرارات للحفاظ على القضية الفلسطينية.

وقال أبو يوسف إن خيار الانتفاضة الشعبية هو الحل الوحيد الذي يجب اتخاذه لمواجهة التحركات الأمريكية بالإضافة إلى تحركات منظمة "التحرير الفلسطينية" أمام المحكمة الجنائية الدولية وضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

من جهته، أكد عضو المؤتمر القومي العربي جمال غنيمات أن قرار طرد السفير الفلسطيني من واشنطن يأتي كخطوة على طريق ما يسمى بصفقة القرن موجها الاتهام إلى الدول العربية بالتواطؤ مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

ولفت غنيمات إلى أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة والرد على ما تقوم به الإدارة الأمريكية ولا بديل عن الانتفاضة الشعبية.