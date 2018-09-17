عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" يدعو لقطع كل أشكال العلاقة مع إسرائيل

وأوضح أبو يوسف، في حديثه لـ"سبوتنيك" حول طرد السفير الفلسطيني حسام زملط من الولايات المتحدة الأمريكية، أنه "يجب قطع كل أشكال العلاقة مع إسرائيل سواء اقتصادية أو غيرها، تنفيذا لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني"، مشيرا إلى نية عقد مجلس مركزي فلسطيني لاتخاذ جملة من القرارات للحفاظ على القضية الفلسطينية.
من جهته، أكد عضو المؤتمر القومي العربي جمال غنيمات أن قرار طرد السفير الفلسطيني من واشنطن يأتي كخطوة على طريق ما يسمى بصفقة القرن موجها الاتهام إلى الدول العربية بالتواطؤ مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.
ولفت غنيمات إلى أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة والرد على ما تقوم به الإدارة الأمريكية ولا بديل عن الانتفاضة الشعبية.
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