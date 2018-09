بعد أن حررها السوريون والروس... عودة السياحة إلى تدمر مرهونة بإعادة الإعمار

تدمر — سبوتنيك. خلال الأزمة السورية، تعرضت هذه المدينة التاريخية لعدة هجمات من قبل التنظيمات الإرهابية، في حين تشهد حاليا استقرارا على ضوء هزيمة التنظيمات الإرهابية، وتستقبل الزوار السوريين والأجانب، إلا أن عودة السياحة إلى هذه المدينة العريقة والشهيرة مرهونة بعودة الاستقرار إلى كافة المناطق السورية وتدفق الاستثمارات إلى تدمر، وإعمارها.

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation