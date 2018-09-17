الإمارات تعلق على جهود الملك سلمان في توقيع اتفاق جدة التاريخي

رحبت الإمارات باتفاق جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، مثمنة جهود الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وعبر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، من جدة عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة التاريخية الخيرة، والتي تبني الجسور بين الأشقاء وتقرب الشعوب وتدعو الأجيال إلى التفاؤل.
وقدر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الدور الفاعل للقيادة السعودية، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
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