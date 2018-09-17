الإمارات تعلق على جهود الملك سلمان في توقيع اتفاق جدة التاريخي

علقت الإمارات العربية المتحدة، على الاتفاق التاريخي، الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، لإحلال السلام بين إثيوبيا وإريتريا.

رحبت الإمارات باتفاق جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، مثمنة جهود الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

© REUTERS / Tiksa Negeri مصر ترحب باتفاقية "جدة" للسلام بين إثيوبيا وإريتريا

ولفتت إلى أن اتفاق جدة للسلام ، الذي أمضته جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، يأتي في سياق السياسة التي يقوم بها الملك سلمان، لتعزيز استقرار المنطقة، من خلال رؤية دقيقة تدرك الارتباط الحيوي بين أمن القرن الإفريقي والعالم العربي.

وعبر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، من جدة عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة التاريخية الخيرة، والتي تبني الجسور بين الأشقاء وتقرب الشعوب وتدعو الأجيال إلى التفاؤل.

وقدر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الدور الفاعل للقيادة السعودية، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.