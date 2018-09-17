خطة إسرائيلية لمصادرة 260 دونما من الأراضي الفلسطينية جنوبي الخليل

القدس — سبوتنيك. قال مركز أبحاث الأراضي، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أن ما تسمى بـ"اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية نشرت مخططا تفصيليا يحمل الرقم (3/515)، يستهدف مساحة (260 دونما) من أراضي المواطنين في الحوض الطبيعي رقم (3) ضمن أراضي خربة زنوتا، ويهدف إلى تغيير طبيعة استخدام الأراضي من أراض زراعية إلى مناطق للمباني الاستيطانية وإقامة مبان ومناطق مفتوحة وشوارع ومواقف للمركبات".

© REUTERS / AMIR COHEN رئيس مستوطنة إسرائيلية: المستوطنون في حالة هلع دائم

وأضاف مركز أبحاث الأرض في بيانه "يتضح من التحليل الأولي للمخطط التفصيلي بأن سلطات الاحتلال تنوي إقامة (43) وحدة استيطانية على مساحة (22 دونما) من هذا المخطط ضمن التصنيف (سكن أ)، كما تنوي إقامة (92) وحدة أخرى على مساحة (34 دونما)، ضمن التصنيف (سكن أ3)، ليصبح عدد الوحدات الاستيطانية المخطط لها على هذه الأراضي (135) وحدة استيطانية، كما يظهر المخطط بأن مساحة (35 دونما) معدة لإقامة طرق مقترحة لتربط الأحياء الاستيطانية والمناطق الأخرى ضمن الحي الاستيطاني الجديد، كما يظهر بأن الحي الاستيطاني الجديد والتوسعة الجديدة ستكون في الطرف الشمالي والشرقي لمستعمرة "تينا" المقامة على أراضي المواطنين، ولا يبعد الحي الجديد عن المستعمرة القائمة سوى مسافة تقدر بحوالي (50 مترا)".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية صعدت في الآونة الأخيرة من مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة الظاهرية، حيث أعلنت في عام 2016 عن مصادرة نحو (1400) دونم من أراضي البلدة وأعلنتها "أراضي دولة"، كما صادرت في عام 2017 نحو (47) دونما من أراضي البلدة.