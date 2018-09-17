الحوثي للمبعوث الأممي: نحرص على السلام والشعب اليمني يدافع عن كرامته واستقلاله

التقى زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، في صنعاء، وبحث الجانبان تهيئة الأوضاع لعقد مشاورات قادمة.

© AP Photo / Hani Mohammed الحوثي: التحالف في ورطة

القاهرة — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم (الحوثيين) محمد عبد السلام عبر صفحته على "فيسبوك" مساء اليوم الاثنين "التقى عبد الملك بدر الدين الحوثي هذا الاثنين بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث".

وأضاف عبد السلام "خلال اللقاء تم مناقشة سبل التهيئة لعقد مشاورات قادمة، وما يعانيه الشعب اليمني من قيود وإجراءات اقتصادية، وما ترتب على ذلك من وضع إنساني حرج نتيجة الإجراءات الظالمة التي تمارسها قوى العدوان وتستهدف بشكل ممنهج ومتعمد حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية".

وبحسب الناطق باسم الجماعة "أكد الحوثي حرصنا على السلام والأمن والاستقرار كخيار ثابت يسعى إليه الشعب اليمني كما هو يدافع عن كرامته وسيادته واستقلاله".