رئيس وزراء قطر السابق: للأسف انتصر الأسد... وإدلب ستسقط

وأضاف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق في برنامج "حوار" على قناة "فرنس 24": "انتصار الأسد عسكريا هي خسارة، لا أعرف كيف يمكن لرئيس أن يبقى في هذا البلد بعد كل ما حدث، بعدما أصبح نصف الشعب خارج البلاد، الذكرى مؤلمة جدا".
وكان حمد بن جاسم قد أقر في مقابلة متلفزة في أكتوبر 2017 بتقديم الدعم المالي واللوجستي للجماعات والفصائل المعارضة للرئيس السوري.
وأوضح حمد بن جاسم، أن الدعم العسكري الذي قدمته بلاده للجماعات المسلحة في سوريا، كان يذهب إلى تركيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأن "كل شيء يرسل يتم توزيعه عن طريق القوات الأمريكية والأتراك والسعوديين".
وفي أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "لا بد من العمل بشكل عاجل على الفصل بين المعارضة والإرهابيين، ويجب التحضير في ذات الوقت لعملية عسكرية ضد الإرهابيين في إدلب والقيام بكل ما يمكن لتقليل الضحايا في صفوف المدنيين".
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