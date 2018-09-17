مصدر: الأكراد يحسمون اسم المرشح لرئاسة العراق

كشف مصدر مقرب من صانعي القرار في الاتحاد الوطني الكردستاني، أن الحزب استقر على ترشيح رئيس المكتب السياسي، ملا بختيار، إلى منصب رئيس الجمهورية العراقية.

وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الإثنين، أنه خلال الأيام الماضية كانت هناك مداولات داخل الحزب وبالتشاور مع الحزب الديمقراطي على الشخصية التي يتم ترشيحها لرئاسة البلاد.

© Sputnik . Maurizio Gambarini/Pool ألمانيا تبدي التزامها بمساعدة العراق في إعادة البناء

وأكمل المصدر "اتفقنا على أنه يجب أن يتسم المرشح بالحنكة السياسية والقدرة على حل المشاكل واتفق الطرفان على عدد من الشخصيات الفاعلة، وتم الاستقرار في النهاية على ترشيح رئيس المكتب السياسي ملا بختيار".

وتابع المصدر "ملا بختيار هو المرشح الوحيد للحزب حتى الآن ويلقى قبولا من الأطياف السياسية، لكن إعلان الحزب رسميا عن ترشيح بختيار لرئاسة العراق يخضع لضوابط أخرى توافقية بين الكتل السياسية في عموم العراق، وهو ما يعني أن الأكراد سيطرحون الاسم على الكتل السياسية للموافقة عليه بشكل غير معلن قبل فتح باب الترشح للرئاسة وتقديم بختيار كرئيس للبلاد".

وكان النائب محمد الحلبوسي، محافظ الأنبار السابق، قد فاز برئاسة البرلمان العراقي الجديد، السبت الماضي، بعد حصوله على 169 صوتا، كما حصل المرشحان الآخران محمد الخالدي على 4 أصوات، وحصل المرشحان الآخران المنسحبان من السباق طلال الزوبعي، ورعد الدهلكي، على صوت واحد لكل منهما"، و"أبطل 3 نواب أصواتهم، وامتنع 12 آخرون عن التصويت" ومن المقرر فتح باب الترشح لاختيار رئيس للبلاد في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.