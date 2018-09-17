بعد إريتريا وإثيوبيا... لقاء تاريخي آخر برعاية الملك سلمان

استجابة لدعوة العاهل السعودي، الملك سلمان، ينعقد في جدة لقاء تاريخي بين رئيسي جيبوتي وإرتيريا.

والتقى صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وحرص الأمير محمد بن سلمان أيضا على الالتقاء بالرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، واستعراض المستجدات الإقليمية.