بعد إريتريا وإثيوبيا... لقاء تاريخي آخر برعاية الملك سلمان

والتقى صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.
استجابة لدعوة #خادم_الحرمین_الشريفین لقاء تاريخي جمع رئيسي جيبوتي وإرتيريا في #جدة. #عاجل #مملكة_السلام pic.twitter.com/12itvpaISI— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 17, 2018
وحرص الأمير محمد بن سلمان أيضا على الالتقاء بالرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.
وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، واستعراض المستجدات الإقليمية.
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