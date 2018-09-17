إصابة 26 بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق قبالة شاطئ شمال غزة

أصيب 26 مواطنا بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الاثنين، جراء استهداف جنود البحرية الإسرائيلية جموع المواطنين المحتشدين قبالة الحدود البحرية شمال غربي قطاع غزة.

وانطلقت عدة مراكب من بحر مدينة غزة، صوب الحدود البحرية شمال غربي القطاع، تحت شعار "سفن مسير الحرية الثامن لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة"، الذي نظمته الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة في القطاع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ).

وأضافت أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المراكب والمواطنين الذين احتشدوا قبالة شاطئ شمال غزة، على مقربة من الحدود البحرية مع الاحتلال، ما أسفر عن إصابة 26 مواطنا بالرصاص الحي، نقلوا إثرها إلى مستشفيات القطاع، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.