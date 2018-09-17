إعلان من وزارة الدفاع السودانية

أعلنت وزارة الدفاع السودانية، تحطم مروحية عسكرية واحتراقها أثناء هبوطها في مطار نيالا غربي البلاد، مؤكدة في ذات الوقت، نجاة جميع أفراد طاقم الطائرة وركابها.

الخرطوم — سبوتنيك. قال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع السودانية، العميد أحمد خليفة الشامي اليوم الاثنين في بيان صحفي: "مروحية عسكرية من طراز " MI 17، تعرضت ظهر اليوم لعطل فني مفاجئ أثناء هبوطها في مطار نيالا قادمة من منطقة "ام دافوق" في رحلة إدارية روتينية".

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY ضمن توجيهات البشير وأردوغان... قرار مشترك بين السودان وتركيا

وأضاف الشامي "الطائرة اصطدمت بمدرج المطار أثناء هبوطها، ما أدى إلى اشتعال النار فيها واحتراقها"، فيما أكد نجاة جميع أفراد طاقمها وركابها.

ووقعت في السودان حوادث طيران عدة خلال العقد الماضي، أبرزها سقوط طائرة جنوبي البلاد في شباط/ فبراير 1998، أسفرت عن مقتل النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني، الفريق الزبير محمد صالح، وفي نيسان/ أبريل 2002، لقى مساعد وزير الدفاع السوداني العقيد إبراهيم شمس الدين مصرعه برفقة 14 ضابطاً إثر تحطم الطائرة التي كانت تقلهم بسبب عاصفة رملية.

وفي شباط/ فبراير 2005، تحطمت طائرة نقل سودانية قرب العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد طاقمها المكون من ستة روس وسوداني واحد، فيما وقع الحادث الأشهر في 30 تموز/ يوليو من العام نفسه حينما لقي النائب الأول للرئيس السوداني جون قرن مصرعه بتحطم طائرته بعد 21 يوماً فقط من توقيع "اتفاقية سلام نيفاشا" التي أنهت أطول حرب أهلية في أفريقيا بين شمال السودان وجنوبه.