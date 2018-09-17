الجيش اليمني يعلن مقتل 40 من "أنصار الله" خلال محاولة لاستعادة جثة قيادي

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم الإثنين، مقتل 40 مسلحا من جماعة "أنصار الله" في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة.

نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مصدر ميداني في اللواء الثالث عروبة: "مليشيا الحوثي الانقلابية دفعت بـ 40 من عناصرها لاسترجاع جثة القيادي فيها حسين جابر أحمد، الذي لقي مصرعه في معارك سابقة مع اللواء في منطقة مران بمديرية حيدان جنوب غربي صعدة".

© AP Photo / Saudi Press Agency اليمن... التحالف يشن غارة جوية في البيضاء

وأكد "مقتل كل عناصر المليشيا المشاركين في العملية، بعد أن أطبقت قوات الجيش عليهم الحصار".

وأوضح أن "القيادي حسين جابر والذي لقي مصرعه ومعه المسؤول المالي لعبد الملك الحوثي، في معارك مع الجيش قرب قبر مؤسس المليشيا الحوثية حسين الحوثي، يعد من القيادات الميدانية التي يعتمد عليها زعيم المليشيا في المهام الصعبة".

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 21 آب/ أغسطس المنصرم، اقتحام منطقة مران معقل زعيم جماعة "أنصار الله" في صعدة، من 4 محاور، والسيطرة على عدد من المواقع.

ويخوض الجيش اليمني بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.