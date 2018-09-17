"تهديد خطير للأسد"... ماذا رصد قمر تجسس إسرائيلي في سوريا (صور)

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، صورا التقطها أحدث قمر تجسس لها لمواقع تقع في العمق من الأراضي السورية، وذلك احتفالا بمرور 30 عاما على أول إطلاق مداري لإسرائيل في 19 سبتمبر 1988.

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الصور الملتقطة تتضمن قصر الرئيس بشار الأسد، "فيما يبدو كتهديد ضمني للنظام".

وتظهر الصور الثلاثة التي التقطها قمر التجسس "أوفك 11"، القصر الرئاسي السوري، الذي يعرف أيضا باسم "قصر الشعب"، ودبابات في قاعدة عسكرية سورية، ومطار دمشق الدولي؛ الذي استهدف بحسب تقارير في هجوم صاروخي إسرائيلي ليلة السبت.

وذكرت الصحيفة أنه "يمكن النظر إلى نشر الصور على أنه عرض للقوة وتهديد ضمني لسوريا، حيث تقوم إسرائيل بشكل روتيني بشن غارات جوية ضد أكثر من 200 هدف إيراني منذ عام 2017، بحسب الجيش الإسرائيلي".

في تهديد مباشر له.. اسرائيل تنشر صور اقمار صناعية تظهر قصر بشار الاسد. #جيري_ماهر



In tacit threat, Israel releases satellite photos of Syrian presidential palace pic.twitter.com/gQB3mSdXxm — Jerry Maher (@jerrymahers) September 17, 2018

وكانت قناة عبرية زعمت أن الغارة الجوية استهدفت طائرة إيرانية في مطار دمشق الدولي كانت تقوم بنقل أسلحة إلى القوات الموالية للحكومة ووحدات الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى عدد من منشآت تخزين الأسلحة في المطار نفسه، لكن إيران نفت ذلك في بيان لوزارة الخارجية.

ولم يصدر تعليق إسرائيلي رسمي على الهجوم المزعوم، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدا يوم الأحد كمن يقر بأن الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا عن الهجوم، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".