الحكومة المؤقتة الليبية تلغي قرار الحصول على موافقة أمنية للراغبين في السفر إلى الخارج

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد، اليوم الاثنين، عن إلغاء قرار حصول المواطن الليبي على موافقة أمنية للسفر إلى الخارج.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، في بيان صحافي عبر الصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة، إن "مجلس الوزراء قرر إلغاء الموافقات الأمنية وكافة القيود الأمنية الخاصة بالسفر للمواطنين الليبيين عبر كافة المنافذ التابعة للحكومة المؤقتة"، مؤكدا أن "هذه الخطوة جاءت احتراما لحرية التنقل دون أذونات أمنية مسبقة".

وكان الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقا إلى بن جواد غربا، اللواء عبد الرازق الناظوري، قد أصدر في 16 شباط/ فبراير 2017 القرار رقم 7 لعام 2017، الذي يقضي بمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية ما بين 18 و45 عاما إلى خارج البلاد دون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد أصدر قرارا في 21 تموز/ يوليو الماضي بإلغاء صفة الحاكم العسكري درنةـ بن جواد، التي كان يشغلها الناظوري، وذلك في أعقاب إعلان تحرير المنطقة الشرقية بالكامل من الإرهاب.