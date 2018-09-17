بتهمة الإساءة لأمير الكويت... إحالة إعلامي لبناني إلى النيابة

طالب النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، القاضي سمير حمود، بتحريك دعوى قضائية ضد إعلامي لبناني.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن القاضي أحال ملف الإعلامي سالم زهران إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بشأن ما صرح به خلال مقابلة تلفزيونية، ضد أمير الكويت صباح الأحمد الصباح.

وشجبت القيادات اللبنانية، ما وصفته بالادعاءات والافتراءات بحق أمير الكويت، مؤكدين رفضهم أي تطاول على الكويت وقيادتها، وحرصها على أفضل العلاقات بين البلدين.

لا استغرب

مجرد بوق ينفث سموم مرشده

في محطاتهم التي لوثها الحقد #سمو_الامير

وضعهم امام

الحقيقة المحسومة

بالاتفاق مع الصين وامريكا في ان واحد

لذلك يستاء منها اذناب ايران

"وإن الضغن

بعد الضغن!

يبدو عليك

ويخرج الداء الدفينا"#الا_سمو_الامير_ياقناة_المنار pic.twitter.com/PSDtKnl1bP — د.فالح عبدالله العزب 🇰🇼 (@DR_FAlazab) September 14, 2018

ومن المقرر أن يتم توجيه تهمة "التحقير والقدح بشخص أمير الكويت، وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر"، للإعلامي سالم زهران.

ورد الإعلامي سالم زهران، على الاتهام الموجه له عبر حسابه على "انستغرام" موضحا "نجدد ما قلناه مع الأخ محمد شري على قناة المنار ونؤكد عليه ونحن لم نسيء للكويت وأميرها، بل على العكس شكرناه، ويوم زار رئيس مجلس الأمة كان لنا كلام طيب موجود في الأرشيف".

وأضاف زهران "وعليه نرحب بقرار المدعي العام القاضي حمود بطلبه تفريغ الحوار وهذا طلبنا، ونؤكد على التزامنا بالقانون وباحترامنا للكويت وأميرها".