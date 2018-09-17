مصدر أمني: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من عرض البحر

صرح مصدر أمني سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مؤسسة الصناعات التقنية في اللاذقية، غربي سوريا، وتسقط بعضها.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين إن "طائرات مسيرة وصواريخ تستهدف اللاذقية أحدها يسقط في محطة الكهرباء في سقوبين".

ونشرت صفحة شبكة أخبار اللاذقية على موقع التواصل الاجتماعية "فيسبوك" مقطع فيديو يصور سقوط الصواريخ واشتعال النيران، ولم يتم التحقق من صحة الفيديو حتى الآن.

وتتبع "مؤسسة الصناعات التقنية" للمركز العالي للبحوث العلمية السوري، ويقع في منطقة "اليهودية" على الأطراف الشمالية لمدينة اللاذقية.

وتمكنت الدفاعات الجوية في حمص وحماة وطرطوس واللاذقية من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية التي أطلقت من عرض البحر.