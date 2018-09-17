الجبير يهنئ الملك سلمان وولي عهده

تقدم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بتهنئة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

هنأ الجبير الملك سلمان، ونجله محمد بن سلمان، على نجاح جهودهما، من أجل عقد اتفاقية جدة للسلام، بين رئيسي جيبوتي وإريتريا، بعد 10 أعوام من القطيعة بينهما.

وغرد عادل الجبير، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد —حفظهما الله- على نجاح جهودهما المباركة والتي أدت إلى عقد الاجتماع التاريخي بين رئيس جيبوتي ورئيس إريتيريا في جدة بعد 10 أعوام من القطيعة، وسيفتح بإذن الله صفحة جديدة بين البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

أهنئ سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين وسيدي سمو #ولي_العهد —حفظهما الله- على نجاح جهودهما المباركة والتي أدت إلى عقد الاجتماع التاريخي بين رئيس #جيبوتي ورئيس #اريتيريا في جدة بعد 10 أعوام من القطيعة، وسيفتح بإذن الله صفحة جديدة بين البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. pic.twitter.com/SgyEwSoT22 — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) September 17, 2018

وانعقد، اليوم الإثنين، في جدة لقاء تاريخي بين رئيسي جيبوتي وإرتيريا، ​استجابة لدعوة العاهل السعودي، الملك سلمان.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة، الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما حرص الأمير محمد بن سلمان على الالتقاء بالرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، واستعراض المستجدات الإقليمية.

يذكر أنه جرى، أمس الأحد، توقيع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي لاتفاقية جدة للسلام، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.