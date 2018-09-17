نتنياهو يسعى لجلب ألف يهودي إلى إسرائيل

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو في جلسة عقدت للمجلس الاستشاري الوزاري حول اليهود الفلاشا: "استشرت عضوي الكنيست امساليم وناغوسا ويسعدني ان أبلغكم بقراري جلب قرابة الألف من أبناء المجتمع اليهودي الفلاشا الذين لديهم أبناء قدموا إلى البلاد".
وأكد نتنياهو بأنه أوعز إلى وزير الداخلية الإسرائيلي — أرييه درعي أن يعد قرارا حكوميًا بهذا الخصوص، مشددا "هؤلاء من أبناء جلدتنا، وجزء من شعبنا ودولتنا".
وبحسب قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن يهود الفلاشا يعانون بالعموم من العنصرية في إسرائيل، وقد نظموا مظاهرات احتجاجية كبيرة في الأعوام الأخيرة، خصوصا ضد التمييز ضدهم في المسكن والإيجار في بلدات مركز البلاد.
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