قرار سيادي سعودي جديد

أعلن صندوق الثروة السيادي السعودي، عن استثمار أكثر من مليار دولار في تطوير سيارات كهربائية.

ووفقا لما نقلته "أرابيان بيزنس"، تسعى المملكة لتوفير التمويل اللازم لإطلاق أول سيارة كهربائية من إنتاج شركة "لوسيد موتورز" في 2020.

© AP Photo / Don Feria الكشف عن المقابل الذي يتقاضاه المصارع بروك ليسنر للعب في السعودية

وتخطط الشركة لاستخدام التمويل لإتمام عمليات التطوير الهندسية، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة، وإنشاء مصنع لها في ولاية أريزونا الأمريكية، وبدء إنتاج "لوسيد آير" استعداداً للطرح العالمي، وتفعيل استراتيجية الشركة في البيع بالتجزئة ابتداء من أمريكا الشمالية.

وقال متحدث رسمي باسم الصندوق: "الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية، الذي يشهد في الوقت الحاضر نموا واسعا ومتسارعا، يعد قيمة إضافية لمحفظة الصندوق التي تهدف إلى تحقيق عوائد متنامية على المدى الطويل، حيث تعزز هذه الخطوة جهود الصندوق في رفع العوائد والإيرادات بالإضافة إلى الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي في السعودية".

وتتمثل رؤية شركة صناعة السيارات الكهربائية، التي تتخذ من وادي السيليكون في السعودية مقرا لها، في دعم التوجه العالمي لتبني الطاقة المستدامة عبر تصنيع سيارات كهربائية متطورة.

وتهدف السعودية لتأسيس شركة صناعة سيارات كهربائية على مستوى عالمي، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق السيارات على الصعيد العالمي.