قرار سيادي سعودي جديد

ووفقا لما نقلته "أرابيان بيزنس"، تسعى المملكة لتوفير التمويل اللازم لإطلاق أول سيارة كهربائية من إنتاج شركة "لوسيد موتورز" في 2020.
وقال متحدث رسمي باسم الصندوق: "الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية، الذي يشهد في الوقت الحاضر نموا واسعا ومتسارعا، يعد قيمة إضافية لمحفظة الصندوق التي تهدف إلى تحقيق عوائد متنامية على المدى الطويل، حيث تعزز هذه الخطوة جهود الصندوق في رفع العوائد والإيرادات بالإضافة إلى الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي في السعودية".
وتتمثل رؤية شركة صناعة السيارات الكهربائية، التي تتخذ من وادي السيليكون في السعودية مقرا لها، في دعم التوجه العالمي لتبني الطاقة المستدامة عبر تصنيع سيارات كهربائية متطورة.
وتهدف السعودية لتأسيس شركة صناعة سيارات كهربائية على مستوى عالمي، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق السيارات على الصعيد العالمي.
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