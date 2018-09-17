سعودية تتصدر "تويتر" بعد خلعها للنقاب

أثارت فتاة سعودية، حالة من الجدل، مساء اليوم الإثنين، بعدما قررت أن تخلع النقاب، وتقص شعرها.

ودشن عدد كبير من رواد موقع "تويتر" في السعودية، هاشتاغ باسم الفتاة، يحمل اسم "#تضامن_ مع_ترف_العسيري"، وذلك بعدما شاركت فيديو لها على موقع التغريدات الشهير، وهي تخلع نقابها، وتكشف عن شعرها القصير.

وغردت ترف العسيري مع الفيديو قائلة: "عشان تعيش بسعادة، قصيت شعري وشلت النقاب كل هالفتره كنت مغطية وجهي بنقاب ليش، عشان عادات وتقاليد سخيفه كذا اتنفس الحريه بدونه وعقبال الهجرة".

#عشان_تعيش_بسعاده قّصيت شعري وشلت النقاب كل هالفتره كنت مغطية وجهي بنقاب ليش؟عشان عادات وتقاليد سخيفه كذا اتنفس الحريه بدونه وعقبال الهجرة. pic.twitter.com/rS09CuwJL9 — ترف العسيري. (@tarif_77) September 14, 2018

​وتنوعت التعليقات على فيديو الفتاة السعودية، والبالغ عددها حتى لحظة كتابة هذه السطور، أكثر من 25 ألف تغريدة، ما بين مؤيد لما قامت به، بنشر فتيات لفيديوهات وصور لهن وهن من دون نقاب أو حجاب، وما بين مهاجمين لها، بالسخرية منها.

وغردت مغردة: "وجهي ليس بعار وانا لست عورة ولا رح أغطي وجهي وكانه دبري ولا رح اتلفع بالسواد كأني من غربان الجاهلية ، صياحكم طربببب".

وجهي ليس بعار وانا لست عورة ولا رح أغطي وجهي وكانه دبري ولا رح اتلفع بالسواد كأني من غربان الجاهلية ، صياحكم طربببب🤣🤣#تضامن_مع_ترف_العسيري pic.twitter.com/ByNPGeC2tN — ♏️ (@shhh1711) September 17, 2018

بينما غردت مغردة رافضة لفعل ترف العسيري، إذ قالت بسخرية: "من الصدمه مدري وش أعلق عليه!! وش هالتخلف للي وصلنا له كل وحده تستعرض بوجهها المشكله مو هنا كلهم شينات ليتك بس تلبسين النقاب سديتوا نفسنا شرايكم يا القبايل؟ بهالأشكال..؟تزوجها".

#تضامن_مع_ترف_العسيري

من الصدمه مدري وش أعلق عليه!!

وش هالتخلف للي وصلنا له كل وحده تستعرض بوجهها المشكله مو هنا كلهم شينات 😂😂

ليتك بس تلبسين النقاب سديتوا نفسنا

شرايكم يا القبايل؟ بهالأشكال..؟تزوجها — Nuha 🇸🇦 (@nuha_ya5) September 17, 2018

​ ودافع مغرد آخر عن ترف العسيري، قائلا: "الشجاعة أن تكون شجاع في تصرفاتك وأتخاذك للراي وعلى أبناء جسنك ، ماتستقوي على انثى لا حول لها ولا قوة وتتعنتر عليها المسكينة".

#تضامن_مع_ترف_العسيري

الشجاعة أن تكون شجاع في تصرفاتك وأتخاذك للراي وعلى أبناء جسنك ، ماتستقوي على انثى لا حول لها ولا قوة وتتعنتر عليها المسكينة — عبدالله (@4_3bod) September 17, 2018

وسخر مغردون من حث ترف العسيري للسعوديات على خلع نقابهن، بهذه الصور.

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​وعبرت مغردة عن تضامنها مع ترف العسيري، بنشر صورة لها من دون حجاب أو نقاب.