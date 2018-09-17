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23:44 17 سبتمبر/ أيلول 2018
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    امرأة سعودية

    سعودية تتصدر "تويتر" بعد خلعها للنقاب

    © AP Photo / Khalid Mohammed
    العالم العربي
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    أثارت فتاة سعودية، حالة من الجدل، مساء اليوم الإثنين، بعدما قررت أن تخلع النقاب، وتقص شعرها.

    ودشن عدد كبير من رواد موقع "تويتر" في السعودية، هاشتاغ باسم الفتاة، يحمل اسم "#تضامن_ مع_ترف_العسيري"، وذلك بعدما شاركت فيديو لها على موقع التغريدات الشهير، وهي تخلع نقابها، وتكشف عن شعرها القصير.

    وغردت ترف العسيري مع الفيديو قائلة: "عشان تعيش بسعادة، قصيت شعري وشلت النقاب كل هالفتره كنت مغطية وجهي بنقاب ليش، عشان عادات وتقاليد سخيفه كذا اتنفس الحريه بدونه وعقبال الهجرة".

    ​وتنوعت التعليقات على فيديو الفتاة السعودية، والبالغ عددها حتى لحظة كتابة هذه السطور، أكثر من 25 ألف تغريدة، ما بين مؤيد لما قامت به، بنشر فتيات لفيديوهات وصور لهن وهن من دون نقاب أو حجاب، وما بين مهاجمين لها، بالسخرية منها.

    وغردت مغردة: "وجهي ليس بعار وانا لست عورة ولا رح أغطي وجهي وكانه دبري ولا رح اتلفع بالسواد كأني من غربان الجاهلية ، صياحكم طربببب".

    بينما غردت مغردة رافضة لفعل ترف العسيري، إذ قالت بسخرية: "من الصدمه مدري وش أعلق عليه!! وش هالتخلف للي وصلنا له كل وحده تستعرض بوجهها المشكله مو هنا كلهم شينات ليتك بس تلبسين النقاب سديتوا نفسنا شرايكم يا القبايل؟ بهالأشكال..؟تزوجها".

    ​    ودافع مغرد آخر عن ترف العسيري، قائلا: "الشجاعة أن تكون شجاع في تصرفاتك وأتخاذك للراي وعلى أبناء جسنك ، ماتستقوي على انثى لا حول لها ولا قوة وتتعنتر عليها المسكينة".

    وسخر مغردون من حث ترف العسيري للسعوديات على خلع نقابهن، بهذه الصور.

    ​وعبرت مغردة عن تضامنها مع ترف العسيري، بنشر صورة لها من دون حجاب أو نقاب.

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    الكلمات الدلالية:
    نقاب, حجاب, أخبار السعودية اليوم, أخبار السعودية, تويتر, السعودية
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