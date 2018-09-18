ولي العهد يختتم يومه الحافل باتصال هاتفي مع الرئيس المصري

جرى اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية واستعراض الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات وسبل تنميتها في مختلف المجالات بين البلدين.

وكان اليوم الاثنين حافلا باللقاءات والاجتماعات بالنسبة لولي العهد، حيث التقى خلاله برئيسي إريتريا وجيبوتي، ورئيس وزراء إثيوبيا.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات بين المملكة والدول الثلاث، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.