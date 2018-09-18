تعرف على أول فيلم عربي سيعرض في السينما السعودية

يشهد يوم الخميس المقبل في السعودية، عرض أول فيلم عربي في المملكة منذ السماح بعودة السينما.

وسيعرض الفيلم المصري "البدلة" من بطولة النجم تامر حسني وأكرم حسني، وفقا لما أعلنه المطرب المصري عبر حسابه على "انستغرام".

وكتب تامر حسني "البدلة أول فيلم عربي يعرض في السعودية، ابتداء من 20 سبتمبر/أيلول"، في إحدى دور السينما بالعاصمة الرياض.

وتجري أحداث الفيلم الكوميدي حول بطل الفيلم الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي ضابط شرطة، ما يوقعه في عدة مشاكل.

وتصدر الفيلم إيرادات السينما المصرية، منذ بداية عرضه وحتى اليوم، محققا أكثر من 40 مليون جنيه، ما يعادل نحو نحو 2.2 مليون دولار.

يذكر أن شهر مارس/أذار الماضي، شهد أعلان المملكة ترخيص دور العرض السينمائي، بعد حظر دام أكثر من ثلاثة عقود.

وفي أبريل/نيسان الماضي، افتتحت السعودية أول دار عرض سينمائي، كما أعلنت هيئة الترفيه أنها تنوي استثمار 64 مليار دولار في القطاع الترفيهي خلال السنوات المقبلة.