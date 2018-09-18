العراق... رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري يسحب ترشيحه من رئاسة الوزراء

وجاء إعلان العامري عن سحب ترشحه من رئاسة الوزراء في مؤتمر صحفي نقله موقع "السومرية نيوز".
وقال رئيس تحالف "الفتح": "العراقيون وقفوا أمام التدخل الأمريكي والمال الخليجي بشأن تشكيل الكتل الأكبر"، مشيرا إلى أن "الضغط الأمريكي وصل إلى باب مسدود".
كما نفى العامري ما تناقلته وسائل الإعلام من أسماء لمرشحي الوزرات المختلفة في الحكومة العراقية المقبلة.
يذكر أن البرلمان العراقي انتخب يوم السبت محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا له، فيما فاز النائب حسن كريم الكعبي بمنصب النائب الأول، كما فاز يوم الأحد النائب بشير الحداد بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)