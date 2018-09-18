العراق... رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري يسحب ترشيحه من رئاسة الوزراء

أعلن رئيس تحالف "الفتح"، هادي العامري، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر/أيلول، سحب ترشيحه من رئاسة الوزراء.

وجاء إعلان العامري عن سحب ترشحه من رئاسة الوزراء في مؤتمر صحفي نقله موقع "السومرية نيوز".

© AFP 2018 / DOMINICK REUTER العامري ينتقد حكومة العبادي ويصفها بـ"الضعيفة" بسبب أردوغان

وأكد العامري على ضرورة أن يحظى المرشح لمنصب رئيس الوزراء في العراق على توافق جميع الكتل.

وقال رئيس تحالف "الفتح": "العراقيون وقفوا أمام التدخل الأمريكي والمال الخليجي بشأن تشكيل الكتل الأكبر"، مشيرا إلى أن "الضغط الأمريكي وصل إلى باب مسدود".

كما نفى العامري ما تناقلته وسائل الإعلام من أسماء لمرشحي الوزرات المختلفة في الحكومة العراقية المقبلة.

يذكر أن البرلمان العراقي انتخب يوم السبت محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا له، فيما فاز النائب حسن كريم الكعبي بمنصب النائب الأول، كما فاز يوم الأحد النائب بشير الحداد بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.