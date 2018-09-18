السعودية تدفع المليارات في هذه السيارة

تدفع المملكة العربية السعودية مليارات الريالات في إحدى السيارات، وذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعه اتفاقية استثمارية بقيمة أكثر من 3 مليارات ريال (حوالي مليار دولار أمريكي)، مع شركة لوسيد موتورز لإطلاق أولى السيارات الكهربائية للشركة عام 2020، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وتعتبر الصفقة جزء من استراتيجية الاستثمارات العالمية التى يقودها الصندوق السعودي.

وتخطط الشركة "لاستخدام هذا التمويل لإتمام عمليات التطوير الهندسية، إضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة، وإنشاء مصنع للشركة في ولاية أريزونا الأمريكية، والبدء بإنتاج "لوسيد آير" استعدادا للطرح العالمي واستراتيجية الشركة في البيع بالتجزئة ابتداء من أمريكا الشمالية".