السعودية تدفع المليارات في هذه السيارة

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعه اتفاقية استثمارية بقيمة أكثر من 3 مليارات ريال (حوالي مليار دولار أمريكي)، مع شركة لوسيد موتورز لإطلاق أولى السيارات الكهربائية للشركة عام 2020، حسب صحيفة الوطن السعودية.
3.75 مليارات ريال لإطلاق #سيارة_لوسيد آير الكهربائية في المملكة#السيارات_الكهربائية #إنفوجرافيك#Infographics#صحيفة_الوطنhttps://t.co/oGi2YKjsmu pic.twitter.com/Z1uBOtZrTQ— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) September 18, 2018
وتعتبر الصفقة جزء من استراتيجية الاستثمارات العالمية التى يقودها الصندوق السعودي.
وتخطط الشركة "لاستخدام هذا التمويل لإتمام عمليات التطوير الهندسية، إضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة، وإنشاء مصنع للشركة في ولاية أريزونا الأمريكية، والبدء بإنتاج "لوسيد آير" استعدادا للطرح العالمي واستراتيجية الشركة في البيع بالتجزئة ابتداء من أمريكا الشمالية".
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