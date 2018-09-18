بعد شائعات إقالة تركي آل الشيخ... ولي العهد يوافق على هذا المقترح

وأعلنت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر"، موافقة الأمير محمد بن سلمان على تركي آل الشيخ، بتغيير شعار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوافق على مقترح معالي رئيس مجلس الإدارة بتغيير شعار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين pic.twitter.com/vjuGtTLBfq — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

وأعلنت رابطة دوري المحترفين، اليوم، إطلاق الشعار الجديد لبطولة الدوري، حيث تم استبدال حروف "SPL" في منتصفه إلى "MBS" والتي جاءت اختصارا لمسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، قال رئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر على "تويتر"، إن "تغيير شعار بطولة الدوري جاء تقديرا لدعم ولي العهد اللامحدود للرياضة، مؤكدا أنه مهما فعلنا لن نوفيه حقه".

مسلي ال معمر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين: تشرفنا بموافقة سمو ولي العهد على الشعار الجديد للدوري وبناء على مقترح معالي المستشار تركي ال الشيخ..

نشكر سموه على دعمه اللامحدود للأندية وللدوري.. pic.twitter.com/LDfY1i5nYg — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

وكان عدد كبير من السعوديين، طالبا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بإقالة رئيس الهيئة العامة للرياضة والمستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، من مناصبه.

وتصدر هاشتاغ بعنوان "ابعاد_ال_الشيخ_ياولي_العهد_2"، يوم الأحد الماضي، المركز الأولى في قائمة أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" في السعودية، والذي طالب فيه الغاضبون من تركي آل الشيخ بإقالته.

ورد آل الشيخ، على هذه الأنباء، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إشاعات إني إتشلت من كل مناصبي… لو حصل ده فأنا خادم في أي موقع ومكان". وتابع: " الراحة حلوة برضو لو حصلت".