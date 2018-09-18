سفير سوريا في لبنان: اتفاق إدلب يمثل اختبارا لقدرة تركيا على الوفاء بالتزاماتها

قال السفير السوري في لبنان، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الروسي التركي حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يعتبر اختبارا لقدرة أنقرة على الوفاء بالتزاماتها.

وذكر السفير، في مقابلة مع قناة "الجديد"، أنه يعتبر الاتفاق اختبارا لمدى قدرة أنقرة على الالتزام بهذا القرار، مضيفا أن تركيا تحت ضغط الآن وأنه يعتقد أنها ستحاول.

وتابع السفير علي عبد الكريم: "من مهد للإرهاب ومرر المؤامرات الى سوريا يستهدف لبنان وسوريا".

وأضاف: "لو قبلت سوريا بالمساومة والتنازل لكانت مخولة بأن تحصل على ما تريد ولكن سوريا بقيت على ثوابتها ودافعت عن سيادتها".

© Sputnik . Sergie Goneev أردوغان: اتفقنا مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا، أمس، على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، شمالي سوريا.

وقال أردوغان: "اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب".

وأضاف أردوغان: "المعارضون سيواصلون البقاء في إدلب. وأكدنا خلال لقائنا مع الرئيس بوتين أن وجود الإرهابيين في سوريا لا يقتصر فقط على إدلب".

وأكد الرئيس التركي "نعتقد أن الخطوات التي حققناها اليوم سوف تساهم في حل القضية السورية".