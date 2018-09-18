مقتل 18 صيادا يمنيا في قصف للتحالف العربي قبالة سواحل محافظة الحديدة

قتل 18 صيادا يمنيا، اليوم الثلاثاء، 18 سبتمبر/أيلول، إثر قصف بوارج التحالف العربي قاربهم، قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، إن 18 "صيادا من أبناء قرية الكدحة في مديرية الخوخة جنوب الحديدة، قتلوا إثر قصف بوارج التحالف قاربهم قبالة سواحل المديرية على البحر الأحمر".

© REUTERS / Khaled Abdullah معارك في الحديدة تدفع موظفين حكوميين للنزوح إلى صنعاء

وأضاف المصدر: أن "صيادا واحدا فقط نجا من القصف الذي استهدف القارب".

وتشهد مدينة الحديدة، موجة نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، ومسلحي جماعة أنصار الله على المدخل الشرقي والجنوبي.

وكان رأى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم الجمعة الماضي، أن عمليات الحديدة الحالية تحقق أهدافها بنجاح ومعنويات (الحوثي) في الحضيض، والخسائر في صفوفه كبيرة جدا.