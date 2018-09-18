روسيا ترصد 13 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

موسكو-سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 13 خرقا، بينما رصد الجانب التركي 3 خروقات.

© Sputnik . Basel Shartouh الخارجية الروسية: الجزء الأكبر من أراضي منطقة خفض التصعيد في إدلب تحت سيطرة المسلحين

وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 13 خرقا في محافظات اللاذقية (3) وحلب (9) وحماه (1)، في

حين رصد الجانب التركي 3 خروقات في محافظة إدلب (3).

ومن جهة أخرى قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم إيصال 450 سلة غذائية يبلغ إجمالي ووزنها 1.9 طن إلى قرية مظلوم بريف دير الزور.

وبشكل عام تم تنفيذ 1936 عملية الإنسانية. ويبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية 3018.99 طن.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.