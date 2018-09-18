الأمن السوري يقبض على عناصر من "داعش" بحوزتهم البندقية الأمريكية "إم 16"

تمكنت مجموعات المهام الخاصة التابعة للأجهزة الأمنية السورية من القضاء على إرهابيين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي، وألقت القبض على 7 آخرين.

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH الجيش السوري يكتشف مخازن أسلحة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات المسلحين (فيديو)

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه تمت مصادرة كمية من المواد المخدرة وآليتين ومحطة اتصال وبنادق آلية ورشاش و ذخائر أمريكية الصنع في ذلك الكمين المزدوج بريف منطقة تدمر بحمص.

وذكر مصدر في الجهات المختصة لوكالة "سانا" أنه بناء على معلومات استخبارية ومراقبة دقيقة لمحاور تسلل الإرهابيين، نفذت مجموعة من عناصر المهام الخاصة في الجهات المختصة كمينا غرب مدينة تدمر بنحو 30 كم في منطقة جبل الأبتر لمجموعة إرهابية من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) تقلها دراجات نارية قادمة من منطقة التنف باتجاه البيارات الغربية لتدمر متجهة عبر محور سد وادي أبيض التوينان إلى الرقة.

وبيّن المصدر أن عناصر الكمين اشتبكوا مع الإرهابيين وتمكنوا من قتل اثنين منهم وإلقاء القبض على اثنين آخرين ومصادرة أسلحتهم وست دراجات نارية نوع بارت في حين لاذ باقي أفراد المجموعة الإرهابية بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن كمينا آخر نفذته مجموعة من المهام الخاصة في منطقة الفروع جنوب شرق مدينة تدمر بـ 70 كم تمكنت خلاله من القاء القبض على 5 إرهابيين من "داعش" ومصادرة أسلحتهم و10 دراجات نارية و146 قطعة من مادة الحشيش و14 كيسا من الحبوب المخدرة نوع كبتاغون فيها نحو 10 آلاف حبة.

ولفت المصدر إلى أن العملية أدت أيضا إلى مصادرة سيارتي بيك آب من نوع تويوتا لاندكروزر الأولى تحمل محطة اتصال والثانية مركب عليها رشاش أمريكي وبنادق آلية أمريكية الصنع نوع "ام 16" مع 6 صناديق ذخيرة.

وقالت سانا: "توفر وحدات من القوات الخاصة الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية في منطقة التنف ملاذا آمنا لإرهابيي تنظيم "داعش" في المنطقة وتدعمهم بالأسلحة وتوفر لهم الحماية خلال تنقلهم من مكان لآخر لتنفيذ مخططاتهم العدوانية على سوريا، وذلك حسب الوظيفة والمصلحة بما يحقق أهدافها الاستعمارية وإعادة رسم جغرافية المنطقة وإطالة أمد الحرب العدوانية على سوريا".