المبعوث الأممي يغادر صنعاء

وقال مصدر بخارجية صنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن المبعوث الأممي غادر اليوم صنعاء بعد جولة من المشاورات في العاصمة صنعاء".
وقال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام:"التقى عبد الملك بدر الدين الحوثي بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث".
وأضاف عبد السلام "تم مناقشة سبل التهيئة لعقد مشاورات قادمة وما يُعانيه الشعب اليمني من قيود وإجراءات اقتصادية، وما ترتب على ذلك من وضع إنساني حرج نتيجة الإجراءات الظالمة التي تمارسها قوى العدوان وتستهدف بشكل ممنهج ومتعمد حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية".
وكانت جهود الأمم المتحدة فشلت في جمع أطراف النزاع في اليمن على طاولة المشاورات في جنيف، بعد تعثر وصول وفد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في الموعد المقرر 6 أيلول/سبتمبر الجاري.
وعلى الرغم من عدم وصول وفد صنعاء، إلا أن الوفد الحكومي الذي يرأسه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عقد على مدار ثلاثة أيام مشاورات مع المبعوث الدولي، حول الملفات الإنسانية، وفرص إطلاق مفاوضات بين طرفي الصراع في اليمن.
ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.
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