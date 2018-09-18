السعودية تسعى لهذا الإجراء مع مواطنيها

والتقى وزير العمل السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، في الرياض بمستثمري وممثلي 20 منشأة أجنبية، حسب صحيفة الوطن السعودية.
وأكد الراجحي "ضرورة تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاعات الأعمال، سعيا لتحفيز نمو القطاع الخاص للتوسع في التوطين".
وزير العمل يبحث مع 20 منشأة أجنبية مبادرات وبرامج دعم التوطينhttps://t.co/M9OiaHwUDb #وزير_العمل #التوطين #السعودية pic.twitter.com/55rkAlxHZu— صحيفة تواصل (@twasulnews) September 17, 2018
وأشار الراجحي إلى أن الدولة تريد "مكين المواطنين والمواطنات في كافة مناطق المملكة من فرص العمل اللائقة والمنتجة، لرفع مستوى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية".
وقدم وكيل الوزارة للسياسات العمالية، أحمد الزهراني، عرضا لدعم قطاعات الأعمال لرفع معدلات التوطين.
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