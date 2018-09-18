السعودية تسعى لهذا الإجراء مع مواطنيها

تسعى المملكة العربية السعودية لاتخاذ عدد من الإجراءات مع الأجانب المقيمين على أراضيها، بالتعاون مع عدد من الشركاء.

والتقى وزير العمل السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، في الرياض بمستثمري وممثلي 20 منشأة أجنبية، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وأكد الراجحي "ضرورة تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاعات الأعمال، سعيا لتحفيز نمو القطاع الخاص للتوسع في التوطين".

وأشار الراجحي إلى أن الدولة تريد "مكين المواطنين والمواطنات في كافة مناطق المملكة من فرص العمل اللائقة والمنتجة، لرفع مستوى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية".

وقدم وكيل الوزارة للسياسات العمالية، أحمد الزهراني، عرضا لدعم قطاعات الأعمال لرفع معدلات التوطين.