برلمانيون مصريون: سوريا ستنتصر وأمنها من الأمن القومي لمصر

أكد البرلماني المصري عبد الفتاح يحيى أن الجيش العربي السوري سيقوم بتحرير كل الأراضي السورية من سيطرة الإرهابيين.

واستنكر البرلماني يحيى في حديث لوكالة "سانا" في القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحملات الأمريكية التضليلية ضد سوريا مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كلما رأت الانتصارات السورية على الإرهابيين تلجأ لترويج حجج واهية لا صحة لها حول استخدام السلاح الكيميائي "ولكن في النهاية ستنتصر سوريا على الإرهاب ومن يدعمه ويموله".

وأعرب البرلماني المصري عن تضامن المصريين مع سوريا في تصديها للمؤامرة التي تتعرض لها والتي تستهدف العرب جميعا مؤكدا الثقة بأن سوريا ستحقق الانتصار على الإرهابيين الذين يتلقون دعما من دول عربية وغير عربية في القريب العاجل.

بدوره أكد عضو مجلس النواب المصري، عادل شهاب الدين الشريف، أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية تمثل ضربات قاصمة لداعميها ومموليها.

مجددا وقوف بلاده إلى جانب الدولة السورية وقال: إن أمن سوريا هو أمن قومي لمصر وللعرب جميعا.

وقال الشريف في تصريح سابق لوكالة "سانا" بالقاهرة: "إن هذه الانتصارات الكبرى تعد انتصارات للعرب جميعا في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضدهم مبينا وقوف كل الشرفاء في العالم العربي إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب".

كما أدان الشريف التهديدات الغربية بالعدوان على سوريا وكل الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها طيلة السنوات الماضية منبها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية و"كيان الاحتلال الإسرائيلي" ومعهم دول التآمر لا يريدون لسوريا والوطن العربي إلا الدمار مشددا على أن الحق ينتصر دوما وستتحرر كل الأراضي ويتم القضاء النهائي على الإرهاب.