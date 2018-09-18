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14:14 18 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

    تفاصيل ما حدث ليلة هروب بن علي إلى السعودية... ومفاجأة "وصية القذافي"

    © AP Photo / HASSENE DRIDI
    العالم العربي
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    كشف محمد سعيد القشاط آخر سفير للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في السعودية، عن تفاصيل جديدة بشأن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وذلك بعد أيام من مغادرته لتونس إلى مدينة جدة، عقب الثورة التي أطاحت بنظامه عام 2011.

    وقال القشاط، في تصريحات لصحيفة "الأهرام العربي" المصرية، إن "القذافي كان يعمل حينها على إعادة بن علي للحكم لكن الوقت لم يسعفه، وما حدث أن بن على اتصل بي ولم أرد عليه حتى أعرض الأمر على العقيد القذافي، وبعد الموافقة ذهبت إليه فى مقر إقامته بقصر الحمراء في جدة".

    زين العابدين بن علي
    © AP Photo /
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    وقال فيما قال: "لم أهرب ولكن عند تطور الأحداث رأت زوجتي أن تؤدي العمرة، وأصرت أن أذهب معها، ولما رجعت إلى مطار جدة بعد العمرة وجدت الطائرة قد غادرت عائدة إلى تونس وأخبروا قائدها الطيار محمود شيخ بأنهم اتفقوا معي على ذلك، وهو ما لم يحدث".

    وأضاف: "بدأ بن علي (خلال المقابلة) يعدد إنجازاته طوال فترة رئاسته، وأنه من الناحية القانونية هو الرئيس الشرعي لتونس، وقال: "من حقي – ما دمت لم أقدم استقالتي – أن أتغيب دون تحديد الزمن". وكان يتكلم بشكل متلاحق لا يترك لي فرصة التعليق وينتقل من موضوع إلى آخر، وأكد أنه خدم تونس 50 سنة وليست له حسابات في بنوك خارج تونس، وأنه خرج من تونس لا يملك إلا ملابسه التي يرتديها وأمسك بطرفي جاكيته، دلالة على أنه لم يحمل أي شيء معه، وقال إن زوجته تبكي ولا تأكل شيئا والأسرة أصبحت مشردة".

    وتابع القشاط: "أبلغت بن علي وصية العقيد القذافي، وهي: "نحن سنناقش ما حدث في تونس بالمؤتمر الإفريقي وسنجمد عضويتها، ويستحسن أن تخرج إلى أوروبا حتى يسهل الاتصال بكم. كما أبلغت العقيد بكل ما دار تنفيذا لرغبة بن علي. وفي اللقاء الثاني كان بن علي مستاء لجحود الشعب التونسي. وبعد نهاية الحديث قدمت له مبلغ 250 ألف دولار أمر بها العقيد القذافي، وشكرني وطلب إبلاغ العقيد شكره وامتنانه وتأبط الظرف الذي يحوي المبلغ وافترقنا. وفيما بعد أنكر أنه أخذ مني أية نقود!".

    ويواجه الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، المقيم حاليا في السعودية، أحكاما عدة بالسجن بلغت حتى الآن 4 أحكام بالسجن المؤبد، فضلا عن 197 سنة سجنا، تضاف لها غرامة مالية بقيمة 213 مليون دينار تونسي (85 مليون دولار).

    والتقى الرئيس التونسي الأسبق، في مقر إقامته في مدينة جدة السعودية، القيادي السابق في حركة النهضة صابر الحمروني، وخرج بتصريحات للمرة الأولى منذ إطاحته من الحكم إثر ثورة شعبية في عام 2011. وقال الحمروني، إن بن علي يعاني "أوضاعا مادية صعبة"، رغم أن منظمة "الشفافية العالمية" قدرت ثروة أسرته بـ13 مليار دولار منها 5 مليارات للرئيس التونسي الأسبق وحده.

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