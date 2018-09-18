بعد تغريدات عن ترشيحه لرئاسة الحكومة... "الزيدي": تسريبات غير مؤكدة

بعد اعتذار المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن قبول المنصب، بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي داخل العراق معلومات عن ترشيح الكاتب الصحفي العراقي منتظر الزيدي لرئاسة الحكومة.

من جانبه، نفى الكاتب الصحفي منتظر الزيدي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، علمه بمصدر تلك المعلومات، أو من أين انطلقت، مؤكدا أنها يمكن التعامل معها باعتبارها تسريبات، ولكن لا توجد أي معلومات في هذا الشأن بعد.

© REUTERS / Murad Sezer تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في غارات جوية تركية شمالي العراق

وانتشرت تدوينات وتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل العراق ، تحمل عبارة "المرشح لرئاسة الوزراء منتظر الزيدي.. ما يشاع حاليا"، حيث تمت مشاركتها آلاف المرات من جانب العراقيين، الذين تباينت ردود أفعالهم بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.

يذكر أن الصحفي العراقي منتظر الزيدي، وهو صاحب الواقعة الشهيرة عندما ضرب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالحذاء، خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، ضمن قائمة "سائرون"، التي تمكنت من حصد المركز الثالث على مستوى القوائم التي خاضت هذه الانتخابات.