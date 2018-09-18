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14:14 18 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الجيش الإسرائيلي

    إسرائيل تبدي أسفها عن مقتل أفراد طاقم الطائرة الروسية في سوريا

    © AP Photo / Ariel Schalit
    العالم العربي
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    أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسف تل أبيب لمقتل طاقم الطائرة الروسية "إيل-20" الليلة الماضية في سوريا، محملا دمشق وإيران وحزب الله المسؤولية عن الحادث.

    موسكو — سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "تبدي إسرائيل أسفها عن مقتل أفراد طاقم الطائرة الروسية التي تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية. تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الحادث إلى نظام الأسد الذي أسقطت دفاعاته الجوية الطائرة الروسية، كما تعتبر إسرائيل أيضا إيران وحزب الله شريكتان للمسؤولية عن هذا الحادث المؤسف".

    إيل-20
    CC0 / Kirill Naumenko / Ил-20М над аэродромом Чкаловский
    الدفاع الروسية: انتشال حطام الطائرة العسكرية وأشلاء أفراد طاقمها
    وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه "سيقدم للجانب الروسي، المعلومات الضرورية لفحص حادث تحطم الطائرة الروسية "إيل- 20" قبالة السواحل السورية والتحقق من صحة التحقيق الإسرائيلي فيه". وقال البيان: "ستنقل إسرائيل إلى الحكومة الروسية جميع المعلومات الضرورية لفحص الحادث وللتأكد من الحقائق الواردة في هذا التحقيق".

    وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة التي اختفت عن الرادارات مساء أمس تزامنا مع شن طائرات حربية إسرائيلية هجوما على مواقع سورية في اللاذقية، تم إسقاطها بصاروخ سوري جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارة الإسرائيلية.

    واتهمت موسكو الطيران الحربي الإسرائيلي بالقيام بمناورات جوية استفزازية عرضت الطائرة الروسية للخطر وجعلتها عرضة للنيران السورية.

    كما أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي مع أفيغدور ليبرمان، أنه نتيجة للأفعال غير المسؤولة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي حدثت مأساة أدت إلى مقتل 15 جنديا روسيا.

    وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو اتصالات هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان". وأكد وزير الدفاع الروسي خلال الاتصال أن: "على الرغم من الاتفاق بين إسرائيل وروسيا حول منع الحوادث الخطيرة بينهما، تم إبلاغ الجانب الروسي فقط قبل دقيقة من توجيه المقاتلات الإسرائلية "إف-16" ضربات على سوريا".

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