إسرائيل تحمل دمشق وإيران و"حزب الله" المسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط "إيل-20"

وقد اعترفت إسرائيل أن طائراتها قصفت مواقع القوات المسلحة السورية الليلة الماضية، قائلة: "قصفت مقاتلات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية منشآت تابعة للقوات المسلحة السورية وأنظمة لصنع الأسلحة الفتاكة الدقيقة، التي كان سيتم نقلها في القريب العاجل إلى "حزب الله" في لبنان، بناء على طلب من إيران".

© AP Photo / Ariel Schalit إسرائيل تبدي أسفها عن مقتل أفراد طاقم الطائرة الروسية في سوريا

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن منظومة الدفاع السورية أطلقت الصواريخ على "إيل-20" بعد عودة المقاتلات الإسرائيلية إلى إسرائيل.

وأعربت إسرائيل عن استعدادها لتقديم المعلومات الضرورية للتحقيق في حادث إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20"، قبالة السواحل السورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أن طائرة "إيل-20" أسقطت من قبل منظومة الدفاع السورية "إس-200" فوق البحر المتوسط، بسبب إجراءات غير مسؤولة من إسرائيل.

وترى وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في اللاذقية.

يتبع…